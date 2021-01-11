التربية تؤكد استمرار دوام المدارس ليوم واحد وتدعو للابتعاد عن المواقع المزيفة

أكدت وزارة التربية، الاثنين، استمرار دوام المدارس الابتدائية والثانية ليوم واحد فقط، داعية الطلبة الى الابتعاد عن المواقع المزيفة لضمان استمرار العملية التعليمية.







وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، يتم "استمرار الدوام الرسمي ليوم واحد لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)"، لافتةً الى "انهُ لا توجد لديها أي نية لإيقافه".



وأشارت الوزارة الى، "تطلعها لزيادة ايام الدوام في المدارس خاصةً بعد الانخفاض الكبير لأعداد الاصابة في العراق والتزام الطلبة بطرق الوقاية والسلامة"، داعية الوزارة، وسائل الاعلام كافة والطلبة الى "ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار والابتعاد عن الصفحات والمواقع الوهمية التي تبغي اثارة الذعر بين صفوف الطلبة والتأثير على مسيرة التعليم في العراق".