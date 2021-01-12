منبئ جوي يعلن عن المدن المشمولة بتساقط الثلوج يوم غد

وقال عبد اللطيف خلال منشور على صفحته بالفيسبوك واطلعت عليه السومرية نيوز ان "المدن المشمولة بالثلوج والمتوقعة ليوم الخميس المقبل بسبب تاثير المنخفض الجوي الذي ترافقه كتلة هوائية باردة (منخفض جبهوي) ستكون في دهوك زاخو وشمال الموصل وجمجمال اربيل السليمانية وتل عبطة تلعفر ربيعة وامطار خفيفة مع فرصة لثلوج في الرطبة".واضاف ان "المناطق التي ستتساقط فيها الامطار ستشمل بغداد كركوك صلاح الدين حديثة عنه الرمادي هيت النخيب غرب بادية السماوة".واشار الى انه من المتوقع "استمرار تساقط الامطار والثلوج ليوم الجمعة في شمال البلاد فقط في زاخو دهوك حاج عمران جمجمال أربيل شمال الموصل ربيعة تلعفر كما انه من المتوقع ان تتساقط أمطار خفيفة في البصرة ليوم السبت".واكد انه "البلاد كافة ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات في عموم البلاد يكون واضحا يومَ السبت".يذكر ان البلاد لم تشهد ومنذ بداية الموسم الشتوي الحالي انخفاض كبير بدرجات الحرارة، كما لم يشهد تساقط للامطار بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.