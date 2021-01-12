لا وفيات بكورونا في إقليم كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أنها لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة نادرة وغير مسبوقة منذ آذار الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تابعته السومرية نيوز، إنها "أجرت 2676 فحصاً جديداً للكشف عن الفيروس؛ كانت نتائج 88 منها موجبة".

وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: أربيل 14، السليمانية 52، دهوك 21، كرميان حالة واحدة.

كما تماثل 983 مصاباً بالشفاء، فيما انخفضت الحصيلة اليومية للوفاة بالفيروس إلى الصفر.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان حتى الآن إلى 104616 حالة بينها 81923 شفاء و3426 وفاة، فيما يرقد 19267 قيد العلاج.