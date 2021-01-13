قرار جديد للعراقيين المسافرين الى لبنان

ألزمت السلطات اللبنانية الوافدين الى لبنان من مجموعة دول، بينها العراق، بالحجر الفندقي لسبعة أيام على نفقتهم الخاصة في احد فنادق بيروت، فضلاً عن الالتزام بفحص الـ PCR عند الوصول وآخر في اليوم السادس، أي قبل يوم من انتهاء الحجر الفندقي.

يأتي ذلك بعد إقرار حالة الطوارئ والإقفال العام في لبنان جراء تفشي فيروس كورونا اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم غد الخميس 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين 25/1/2021 . وكان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الذي انعقد بشكل عاجل مساء أمس الأول الاثنين برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وافق على الإجراءات الاستثنائية الصارمة في لبنان، إذ تقرر منع الخروج إلى الشوارع والطرقات.