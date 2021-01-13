بالصور.. مطالب المتظاهرين بعد غلق شركة نفط ذي قار

وقال مراسل السومرية نيوز، ان متظاهرين اغلقوا شركة نفط ذي قار للمطالبة بالتعيين.

واضاف ان اغلاق الشركة تم بواسطة حرق الإطارات في بوابتها ومنع المنتسبين من الدخول.