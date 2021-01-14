توضيح من وزارة التربية حول الامتحانات وتثبيت المحاضرين

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واع"، عن المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق قوله، إن "امتحانات نصف السنة والكورس الأول من العام الدراسي الحالي ستتم وفق جدول معد مثل الأعوام السابقة"، مشيراً الى أن "هناك استعداداً من قبل المديريات العامة للتربية وإدارات المدارس لإجراء امتحانات نصف السنة داخل المدارس كالمعتاد، وأن على الجميع التعاون من أجل تخطي الصعوبات والتحديات للخروج بعام دراسي ناجح في ظل الظروف الحالية".وأضاف أن "وزارة التربية اتخذت عدة قرارات منها تكيف المناهج بالنسبة للمراحل المنتهية وغير المنتهية وإعداد اللجنة الدائمة للامتحانات الفحوص الداخلية للامتحانات التمهيدية والعامة الوزارية"، مبيناً أن "الأزمة الحالية تحتاج الى عمل متوافق ومشترك بين الكوادر التدريسية والمجتمع وما بين الوزارة والمديريات العامة للتربية لمواجهة هذه الصعوبات والتحديات".وأضح أنه في "ما يخص المحاضرين هناك القرار 59 الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وينص على أن القسم الأول يعيّن وفق النظام والقوانين والنقاط التي حددتها وزارة المالية ضمن الحذف والاستحداث ،والمجموعة الثانية تعيّن على شكل عقود، أما المجموعة الثالثة فتعطى منح من قبل الرعاية الاجتماعية، فيما كانت التوصية الرابعة ألّا توجد أي عقود مع المحاضرين المجانيين خلال هذه الأعوام".