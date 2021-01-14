وفاة نزيل محكوم بالإعدام في سجن الناصرية

افاد مصدر امني، الخميس، بوفاة نزيل محكوم بالإعدام في سجن الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزيلاً محكوماً بالإعدام توفي اليوم الخميس، اثر نوبة قلبية في سجن الناصرية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.