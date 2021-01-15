التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الكرخ

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، الجمعة، عن تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس كورونا في الكرخ، ضمن الموقف الوبائي الذي أعلنته وزارة الصحة.
عدد الإصابات بلغ 229 حالة موزعة كالآتي:
أبو غريب ----------17
الإسكان------------5
الاعلام------------6
البياع-------------7
التاجي------------3
الحرية------------11
الدورة------------16
السيدية-----------7
الشعلة-----------18
الصالحية----------4
الطارمية---------- 5
العامرية---------- 13
العطيفية----------4
العلاوي-----------2
الغزالية -----------21
القادسية ----------4
الكاظمية ---------15
اللطيفية----------7
المحمودية-------17
المنصور---------- 11
اليرموك----------7
اليوسفية---------- 4
حي الجامعة-------6
حي الجهاد--------9
حي الخضراء------2
حي العامل--------3
حي العدل --------3
شارع حيفا--------1
كرادة مريم--------1
الشفاء: 126
الوفيات: 3