محافظ كربلاء يعلق على عطلة الغد

علق محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، على العطلة ليوم غد في المحافظة.

وقال الخطابي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "نتقدم بأحر التعازي والمواساة الى مقام صاحب العصر والزمان الامام الحجة المهدي المنتظر (عج) والى المراجع والعلماء الاعلام والى اهالي كربلاء المقدسة لمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء(ع) والذي يصادف الثالث من شهر جمادي الاخرة".

واضاف "نظرا لاهمية هذه المناسبة على قلوب المسلمين ولما لها من قدسية على نفوسهم، نعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المصادف ١٧ من شهر كانون الثاني الموافق ٣ من شهر جمادي الاخرة لكافة دوائر المحافظة".