ذي قار: غداً دوام رسمي

أكد المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار ناظم الوائلي، السبت، أن يوم غد دوام رسمي ولا توجد عطلة.

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "يوم غد الأحد دوام رسمي في جميع مؤسسات الدولة ولا يوجد أي تعطيل للدوام".

