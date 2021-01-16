النقل: مفرزة مرور وضعت حواجز على سكة حديد عرقل سير قطار متجه للبصرة

اعلنت وزارة النقل، السبت، ان مفرزة مرور وضعت حواجز على سكة حديد عرقل سير قطار متجه الى البصرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "إحدى مفارز مديريات المرور في جانب الكرخ من العاصمة بغداد قامت بوضع حاجز كونكريتي على إحدى خط السكة الحديدية في منطقة الكرخ من أجل منع عبور المركبات بشكل مخالف للسير".

واضافت ان "ذلك تسبب بعرقلة سير القطار المتجه صوب مدينة البصرة مما أدى الى زحامات كبيرة في تلك المنطقة"، مشيرة الى انه "بتوجيه من وزير النقل باشرت الكوادر الهندسية للشركة العامة للسكك الحديد برفع تلك الحواجز وفتح الطريق أمام مرور القطار وإعادة إنسيابية المرور".

من جانبها، دعت وزارة النقل "مديريات المرور الى إبلاغ واستشارة ملاكاتها قبل الشروع بأية إجراءات من شأنها قطع الطرق والتسبب بأضرار لحركة المركبات".