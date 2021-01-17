منذ حرب الثمان سنوات.. العراق وايران يتبادلان رفات عشرات الجنود

و قالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية سحر توفيق في حديث لـ السومرية نيوز إن "تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم اليوم تبادل رفات الحرب العراقية - الإيرانية في منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران، حيث قامت السلطات الإيرانية بتسليم 76 رفات عراقيين وقامت السلطات العراقية بتسليم 55 رفات إيرانيين".واوضحت، "تم العثور على هذه الرفات نتيجة عمليات البحث المشترك بين الجانبين العراقي والايراني وبرعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق الآلية الثلاثية، ويؤمل بأن يساعد ايجاد هذه الرفات على وضع خاتمة لمعاناة عوائل وأقرباء عددٍ من أولئك الذين فُقِدوا في الحرب، وأن يجيب على الأسئلة حول ما جرى لهم".