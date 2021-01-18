بين افرادها نساء.. اعتقال عصابة سرقت مصرفا في بغداد

وقال بيان للوكالة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "قامت مديرية مكافحة اجرام بغداد بالقاء القبض على عصابة متكونة من رجال ونساء قاموا بسرقة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار من داخل احد المصارف الاستثمارية في احدى الكليات الاهلية".واوضح البيان، "على الفور تم تشكيل فريق عمل ومن خلال جمع المعلومات واتخاذ الاجراءات الاصولية في محل الحادث تم التعرف على المتهم (م ز ا) و عن طريقه تم الاستدلال على باقي افراد العصابة والقاء القبض عليهم جميعاً والعثور على المبلغ المسروق كاملاً، حيث تمت احالة اوراقهم التحقيقية الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".