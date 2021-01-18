ارتفاع الاصابات مجددا.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لليوم.

وسجلت الوزارة 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا. كما تماثل 1769 حالة للشفاء من كورونا. وتم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق .

