بالفيديو: بعد تجاوز سكان العراق الاربعين مليوناً... إجراءات لتقليل النمو السكاني!

وبحسب مختصين فانه يجب تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية في جميع المحافظات، لافتين الى ان التجارب الدولية العالمية أثبتت أنه لكي يشعر المواطن بالرفاهية والانتعاش الاقتصادي الحقيقي. فلا بد من أن تصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما يزيد على ثلاثة أضعاف النمو السكاني.وتسعى وزارة التخطيط الى اجراء التعداد السكاني نهاية العام الحالي، الا انها اشارت الى وجود بعض المعوقات التي حددها مدير عام الدائرة التنفيذية للتعداد في الجهاز المركزي للاحصاء سمير خضير، مبينا ان التعداد الإلكتروني يتطلب شراء مئة وخمسين ألفاً من الأجهزة اللوحية (التابلت) وتوزيعها على عدد الباحثين والمشرفين ومدراء المحلات. إضافة إلى أن هناك أعمالا ميدانية اخرى والتي تدعم عمليات الحسم وعمليات الترقيم والحصر والتدريب وعمليات عد السكان.