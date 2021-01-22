الصحة تكشف تفاصيل تواصلها مع الشركات المنتجة للقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تفاصيل تواصلها مع الشركات المنتجة للقاح ضد فايروس "كورونا".



وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "الوزارة بدأت منذ أسابيع بالتواصل مع تلك الشركات المنتجة للقاح كورونا"، مبينا ان "هنالك ضغطا عالميا على اللقاحات من ناحية الطلب".

واضاف ان "الشركات كانت تنتظر العراق لإقرار اللقاح، وتم إقراره مؤخرا في البلاد"، مؤكداً أن "الصحة تتواصل الآن مع الشركات عن طريق منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح بأسرع وقت ممكن".

وتابع انه "من المؤمل دخول اللقاح الى العراق بالربع الاول من العام الجاري، وذلك لكثرة الطلبات على اللقاح"، لافتاً الى أن "لقاح فايزر هو المعلن في الأسوق العالمية الآن، والذي حددت سعره منظمة اليونسيف في موقعها بـ 20 دولارا، والعراق تفاوض مع الشركة المنتجة وسيكون التعاقد بأقل من ٢٠ دولارا".