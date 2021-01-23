بشأن شائعات العثور على "ملهى ليلي" بمقبرة وادي السلام.. شرطة النجف توضح!

اصدرت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، بيانا هاما بشان شائعات العثور على ملهى ليلى تحت الارض في مقبرة وادي السلام.



وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه "السومرية نيوز"، ان "بعض مواقع التوصل الاجتماعي تناولت انباء عن عثور شرطة النجف على ملهى ليلى تحت الارض في مقبرة وادي السلام، ونود أن نؤكد للجميع لا صحة لهذا الخبر إطلاقا فهو خبر كاذب يحاول مروجوه في مواقع التواصل الاجتماعي الإساءة لمحافظة النجف الاشرف".

ودعت "جميع المواطنين إلى عدم تناقل الشائعات، وفي حال وجود معلومة قبل نشرها بإمكانكم التأكد عبر زيادة الموقع الرسمي لشرطة النجف"، محذرة من يزيف ويروج للاكاذيب، بأننا سنتخذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء للمحافظة وينشر معلومات واخبار غير صحيحة".