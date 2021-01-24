بالوثيقة.. صحة الكرخ تكشف الحالة الصحية لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من صحة الكرخ تتضمن الحالة الصحية لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي.



وكان مجلس النواب استجوب الخويلدي غيابياً امس السبت بسبب حالته الصحية، فيما طلب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التأكد من حالته الصحية.