الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
9
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
9
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
10:00 PM
الى
10:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
المرور العامة تصدر توضيحاً بشأن معاملات مركبات "متوقفة"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
بالوثيقة.. صحة الكرخ تكشف الحالة الصحية لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات
محليات
2021-01-24 | 10:08
2,346 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من صحة الكرخ تتضمن الحالة الصحية لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي.
وكان مجلس النواب استجوب الخويلدي غيابياً امس السبت بسبب حالته الصحية، فيما طلب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التأكد من حالته الصحية.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
فايروس
كورونا
+A
-A
آخر الاخبار
14:12 | 2021-01-24
14:12
محليات
إقليم كردستان يحتج على فيلم إيراني يخص عمليات التحرير
14:00 | 2021-01-24
14:00
رياضة
سعد ناطق: جاهزون للكويت وثقتنا كبيرة بفرحة الجماهير
13:48 | 2021-01-24
13:48
رياضة
رحيم حميد: استدعاء لاعبين جدد للمنتخب مستمر وننتظر عودة الحالة البدنية
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
الرافدين يحدد شروط قروض شراء الوحدات السكنية
محليات
28.26%
03:00 | 2021-01-23
الرافدين يحدد شروط قروض شراء الوحدات السكنية
03:00 | 2021-01-23
بشأن شائعات العثور على "ملهى ليلي" بمقبرة وادي السلام.. شرطة النجف توضح!
محليات
23.01%
07:06 | 2021-01-23
بشأن شائعات العثور على "ملهى ليلي" بمقبرة وادي السلام.. شرطة النجف توضح!
07:06 | 2021-01-23
عمليات بغداد تدعو "للتأهب" من استهداف مناطق سكنية في بغداد
أمن
13.77%
07:43 | 2021-01-23
عمليات بغداد تدعو "للتأهب" من استهداف مناطق سكنية في بغداد
07:43 | 2021-01-23
تعرف على اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي لهذا اليوم
محليات
13.04%
02:51 | 2021-01-24
تعرف على اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي لهذا اليوم
02:51 | 2021-01-24
تعرّف على حالة الطقس في البلاد لليوم واليومين المقبلين
أخبار الطقس
11.25%
03:48 | 2021-01-23
تعرّف على حالة الطقس في البلاد لليوم واليومين المقبلين
03:48 | 2021-01-23
المالية النيابية: لا يوجد أي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021
اقتصاد
10.66%
10:00 | 2021-01-23
المالية النيابية: لا يوجد أي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021
10:00 | 2021-01-23
المزيد
إستفتاء
هل تتوقع فقدان السيطرة على جائحة كورونا في العراق؟
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.