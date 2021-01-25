تعرف على اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي لهذا اليوم

تنشر السومرية نيوز، أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

تنشر السومرية نيوز، أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي، لليوم الاثنين 25 كانون الثاني 2021.

سعر بيع الدولار 146,000

سعر شراء الدولار 145,000