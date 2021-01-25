البصرة: قسم شرطة المدينة ينفذ أوامر قبض بحق مطلوبين للقضاء

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز قسم شرطة المدينة في مديرية شرطة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة ووفق مذكرات قبض صادرة عن الجهات القضائية المختصة".وبينت المديرية أن "مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق المواد القانونية (٤١٣ ، ٤٣٢ ، ٢٢٩ ، ٣٥ مرور) من قانون العقوبات"، مشيرة إلى إحالة المتهمين إلى الجهات ذات العلاقة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".