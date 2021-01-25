شرطة ميسان: القبض على 5 متهمين بقضايا مختلفة

اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على 5 متهمين بقضايا مختلفة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تم القاء القبض على (5) متهمين مطلوبين للعدالة بقضايا مختلفة بينهم (3) متهمين وفق جرائم التهديد والشروع بالقتل، و(2) وفق أحكام القرار رقم 570 لسنة 1982 الخاص بفرض العقوبات على مرتكبي إطلاق العيارات النارية".

واضاف البيان انه "تمت إحالة المتهمين إلى مراكز الاحتجاز الأمني لإستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا، وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".