وزير العمل: ذوو الاحتياجات الخاصة فئة كبيرة تحتاج لرعاية حكومية.. والاحصائية؟

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن وجود نحو اربعة ملايين معاق في عموم البلاد بحسب الاحصائية الاخيرة، بينما اشارت الى انهم فئة كبيرة وهشة تحتاج الى رعاية ودعم مستمرين من قبل الحكومة.

وقال الوزير عادل الركابي في تصريح للوكالة الرسمية ان "وزارته تبذل جهدوا حثيثة لتوفير كل المستلزمات الخاصة بالمعاقين من الناحية الطبية والمالية من خلال آلية تنفيذ جميع مواد القانون رقم 38 لسنة 2013 وآلية الشمول بامتيازات القانون مع تبسيط الاجراءات المقدمة من الهيئة لخدمة الأشخاص من ذوي الاعـاقة".

وأضاف الركابي، ان "شريحة المعاقين في المجتمع تمثل فئة كبيرة وهشة وتحتاج الى رعاية ودعم مستمرين من قبل الحكومة، اذ تعمل الوزارة على تنفيذ سياسة الادماج وفق الخطة المرسومة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، كل بحسب وزارته، للارتقاء بالواقع الخدمي للأشخاص ذوي الاعاقة في مجالات الحياة كافة".

وتابع ان "هيئة ذوي الاعاقة باشرت إصدار الماستر كارد للشمول الجديد ممن لديهم قرارات طبية لعامي 2019 و2020 وفق الآلية التي اعدت من قبل الهيئة ووجهت بأن تكون المراجعة بحسب الاسبقية لمنع التزاحم، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من وباء كورونا".

ولفت الركابي الى ان "هيئة ذوي الاعاقة وضعت آلية مبسطة لاصدار استمارة الماستر كارد للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ، من المستلمين للقرارات الطبية للعام الحالي 2020".