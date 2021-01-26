الخارجية تثمن مواقف الدول في تقديم المواساة للعراق اثر العمل الارهابي

ثمنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، مواقف الدول في تقديم المواساة للعراق اثر العمل الارهابي الذي استهدف بغداد الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: "نثمن مواقف الدول الصديقة والشقيقة، والمنظمات الدوليّة، وكذلك الإتصالات ورسائل التعزية التي تلقّاها وزير الخارجيّة فؤاد حسين من نظرائِه في العالم، لتقديمهم المواساة لحكومةِ وشعب العراق إثر العمل الإرهابيّ الذي إستهدف العاصمة بغداد الخميس الماضي، والذي خلّف عشرات الشهداء والجرحى".

واضاف الصحاف: "وإذ نُجدّدُ الإعراب عن الإدانة لهذه الأعمال، نُشدّد على أنّ العراق ماضٍ في جُهُود مكافحة الإرهاب، والقضاء على فلوله وآيديولوجيّته، ومُواجَهة جميع مُهدّدات الأمن والإستقرار".