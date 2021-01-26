بالفيديو السومرية توثق رواية احد مقاتلي الحشد

وثقت عدسة السومرية في ذي قار رواية احد مقاتلي الحشد الذي تعرض لاصابة خلال الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي مؤخرا في صلاح الدين فيما طالب ذووه الحكومة بأتخاذ أقسى الاجراءات و العقوبات بحق الإرهابيين والمجرمين المدانين في السجون.هجوم بأنواع مختلفة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة ولساعات متواصلة هذا شهده مقاتلو الحشد الشعبي الذين استشهد وجرح العشرات منهم اثناء التعرض الذي شنه مسلحو داعش في صلاح الدين. مروان والي احد الشهود المقاتلين الذين كان له نصيب من ذلك الهجوم روى قصة تعرضه لاصابة بقاذفة سببت له جراحا بأماكن متفرقة من جسده.ويطالب ذوو مروان أسوة بذوي الشهداء والجرحى بتنفيذ حكم الإعدام بالارهابيين والمجرمين القابعين في السجون داخل العديد من محافظات البلادتعرض إرهابي هو ليس الأول من نوعه ولربما لن يكون الاخير مالم تتخذ الحكومة والجهات المعنية اجراءات صارمة بحق مرتكبي تلك الجرائم ومن يحاول تسهيل الأمر لهم اضافة لتفعيل الجهد الاستخباري ومسك العناصر المتبقية التي تحاول إثارة الرعب وخلخلة الأمن