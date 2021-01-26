فرقة المشاة الخامسة تنشر دوريات راجلة

باشرت قيادة فرقة المشاة الخامسة اليوم الثلاثاء، بنشر دوريات راجلة ومتحركة ضمن قواطع مسؤولية انتشارها لحماية الكوادر الفنية والهندسية التي تنفذ مشروع تأهيل وصيانة طريق كركوك- بغداد.

وفي بيان للوزارة حصلت السومرية نيوز على نسخة منه اكدت فيه ان الهدف من خطة التأمين هو تسريع أعمال صيانة تحت غطاء أمني محكم وتفادي أي اعتداءات أو حوادث إرهابية أو تخريبية تطال الكوادر العاملة في المشروع، علماً ان هذا الطريق يعد الخط الاستراتيجي والتجاري المهم الذي يربط العاصمة بغداد بالمحافظات المحافظات الشمالية حيث تعرض للدمار والأضرار الكبيرة خلال العمليات الحربية واصبح مسرحاً للحوادث المرورية المميتة.