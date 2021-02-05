محتجو الناصرية يلوحون بالتصعيد والقوات الأمنية ترد بإطلاق النار

جدد العشرات من أبناء محافظة ذي قار، اليوم الجمعة احتجاجاتهم للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين الذين سقطوا خلال تظاهرات تشرين، والإفراج عن الناشط سجاد العراقي، في حين ردت القوات الأمنية عليهم بإطلاق الرصاص الحي.

وقال مراسل السومرية نيوز، إنه "استكمالا لاحتجاجات الجمعة الماضية، خرج العشرات من أهالي ذي قار في احتجاجات طالبوا خلالها بإطلاق سراح الناشط المدني سجاد العراقي، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى التصعيد حال عدم الكشف عن مصيره".

وأضاف مراسلنا، أن "القوات الأمنية ردت على المحتجين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية (مركز ذي قار) بإطلاق الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، وذلك بالقرب من جسر الحضارات".

والأسبوع الماضي، طالب المئات من المحتجين في مدينة الناصرية، بمحاسبة قتلة المتظاهرين الذين سقطوا خلال احتجاجات تشرين.

واندلعت في شهر تشرين الأول من العام 2019، احتجاجات واسعة وغير مسبوقة في مختلف محافظات البلاد، سقط خلالها مئات القتلى والآف الجرحى.