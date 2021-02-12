الصحة: لم نسجل أي إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

وقال المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر تصريحات تابعتها السومرية نيوز، ان "ترجيح لجنة الصحة النيابية ظهور اصابات من سلالة كورونا الجديدة في العراق يعني ان العراق لم يسجل حالات اصابة بالسلالة الجديدة بشكل رسمي".واضاف: "وفي نفس الوقت ان ظهور اصابات من سلالة كورونا الجديدة في العراق امر وارد ومتوقع"، مبينا ان " الوزارة اتخذت اجراءات وقائية مبكرة لمنع ظهور او تسجيل اصابات من سلالة كورونا الجديدة او تاخيره الى ابعد حد".وتابع ان "الوزارة شددت من اجراءاتها الوقائية بالتنسيق مع الجهات العليا من ضمنها المؤتمرات الصحفية المتكررة للوزير وللكادر الاعلامي"، محذرا من دخول العراق في موجة وبائية جديدة".واوضح: "نحن نترقب اجتماع قريب للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وهناك عدة خيارات ومقترحات كلها واردة"، مؤكدا ان "اي قرار اتخذ هو ليس قرارا سياسيا انما قرارا علميا مبنيا على نصائح الخبراء المتخصصين".