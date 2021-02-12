لأول مرة منذ 5 أشهر.. ذي قار تسجل 176 اصابة جديدة بكورونا

سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لم تشهدها المحافظة منذ 5 اشهر، فيما إنخفضت حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالإصابات.
وقال مصدر طبي السومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 176 اصابة جديدة بفيروس كورونا"، مبينا ان "هذا الرقم لم تشهده المحافظة منذ 5 اشهر الماضية".
واضاف ان "الفحوصات المختبرية سجلت تحسن حالة 25 مصاباً بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وتبابع ان "عدد الفحوصات التي اجريت كانت 1593 فحصاً لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، لافتا الى ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".
وارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 25097 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23366 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.