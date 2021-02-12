بالفيديو: البطالة ترفع معدلات الانتحار في بغداد مجددا... والضحية شاب عراقي!

سوء الاوضاع الاقتصادية، وغياب الفرصة في التعيين الحكومي، ابرز الاسباب التي يبرر فيها ذوو الشاب عبدالله، انتحاره شنقاً.لكن مختصون لا يجدون في ذلك حلا لمثل هكذا حالات، ورجحوا وجود ازمات اخرى ضمن نطاق العائلة، تسببت له بازمة نفسية كانت نتيجتها الانتحار.الجهات الامنية المتخصصة، اكدت من جانبها، سيطرتها على حالات الانتحار، التي باتت على الرغم من ذلك، بتصاعدٍ مستمر في الاونة الاخيرة، عازية سبب ذلك الى تزايد البطالة وعدم وجود درجات وظيفية للشباب، لا سيما هؤلاء الخريجين.