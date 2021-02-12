ذي قار.. تجدد التظاهرات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية

تظاهر المئات من ابناء مدينة الناصرية ، اليوم الجمعة، في ساحة الحبوبي وسط المدينة.



وافاد مراسل السومرية نيوز ان " المئات من المحتجين تظاهروا في مدينة الناصرية بساحة الحبوبي للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المختطفين".