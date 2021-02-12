وزير الصحة والبيئة يزور محافظة المثنى

زار وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي ، اليوم الجمعة، محافظة المثنى .

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه: " ان وزير الصحة زار محافظة المثنى وافتتح عدة مشاريع للوزارة اضافة الى اطلاعه على نسبة الانجاز في المستشفى الالماني" .



٢- افتتاح مركز الشفاء ١٦ بواقع (١٢٠) سرير مجهزة بخمسة صالات عمليات واحدث الاجهزة الطبية

٣- افتتاح مركز الاشعة التشخيصية مجهز باجهزة الرنين المغناطيسي والمفراس الحلزوني للاطفال في مستشفى الاطفال والنسائية

٤- افتتاح مركز كورونا في مستشفى النسائية مخصص للحوامل المصابات بفايروس كورونا في مستشفى النسائية مجهز باحدث الاجهزة الطبية

٥- افتتاح مركز الحروق في المحافظة

٦- افتتاح مركز الجهاز الهظمي مجهز باحدث الاجهزة الطبية

٧- افتتاح مركز الديلزة لمرضى العجز الكلوي مجهز باحدث الاجهزة الطبية

٨- الاطلاع على اعمال تاهيل مستشفى الحسين التعليمي والايعاز بسرعة الانجاز

٩- التنسيق مع السيد المحافظ للبدأ بتوزيع الوجبة الاولى لقطع الاراضي لابطال الجيش الابيض اعتبارا من هذا الاسبوع

١٠- الموافقة على دعم المحافظة بالاجهزة الطبية والمستلزمات والادوية ١- الاطلاع على نسبة الانجاز في المستشفى الالماني والتوجيه بسرعة الانجاز٢- افتتاح مركز الشفاء ١٦ بواقع (١٢٠) سرير مجهزة بخمسة صالات عمليات واحدث الاجهزة الطبية٣- افتتاح مركز الاشعة التشخيصية مجهز باجهزة الرنين المغناطيسي والمفراس الحلزوني للاطفال في مستشفى الاطفال والنسائية٤- افتتاح مركز كورونا في مستشفى النسائية مخصص للحوامل المصابات بفايروس كورونا في مستشفى النسائية مجهز باحدث الاجهزة الطبية٥- افتتاح مركز الحروق في المحافظة٦- افتتاح مركز الجهاز الهظمي مجهز باحدث الاجهزة الطبية٧- افتتاح مركز الديلزة لمرضى العجز الكلوي مجهز باحدث الاجهزة الطبية٨- الاطلاع على اعمال تاهيل مستشفى الحسين التعليمي والايعاز بسرعة الانجاز٩- التنسيق مع السيد المحافظ للبدأ بتوزيع الوجبة الاولى لقطع الاراضي لابطال الجيش الابيض اعتبارا من هذا الاسبوع١٠- الموافقة على دعم المحافظة بالاجهزة الطبية والمستلزمات والادوية

واضاف البيان: "رافق السيد الوزير محافظ المثنى الاستاذ احمد منفي ومدير عام الصحة الدكتور باسل صبر عوده وعددا من المسؤولين في المحافظة".