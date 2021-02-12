شؤون الألغام: لدينا إحصاءات كاملة بالمساحات الملوثة بالألغام

أكدت دائرة شؤون الألغام في وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن لديها إحصاءات كاملة مسجلة بالمناطق الملوثة بالألغام والمقذوفات.

وقالت مديرة التوعية والاعلام للدائرة منتهى خضير الجابري لوكالة الأنباء العراقية إن "لدى دائرة شؤون الألغام إحصاءات كاملة بالمساحات والمناطق الملوثة المسجلة في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، والتي تبقى منها الآن ب2743كم مربع وقد تم في السابق تطهير وتنظيف ما يقدر بمساحة 2872 كم مربع بجهود مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية والمنظمات والشركات الدولية والوطنية العاملة ضمن هذا البرنامج في عموم المحافظات".

ولفتت الى إن "العمل حالياً مستمر في التطهير والتنظيف مشتملاً على مساحة 237 كم مربع"، مضيفتا أن " هناك اولويات للعمل باعمال ازالة الألغام حسب اولوية البنى التحتية للمناطق الزراعية وايضا حتى المسح غير التقني الذي يوثق نوع الثلوث في هذه المنطقة والمساحة التي حددت، هل هي الغام او المزيج ويعني مشترك من مقذوفات أو عبوات كما في المحافظات المحررة".

وبينت الجابري أن "دور شؤون الألغام في مجال المسح والازالة، هو للاشراف والمتابعة للجهات المنفذه مثل الدور المهم للأمم المتحدة في تنفيذ المنح الدولية واعمال الازالة والمسح، ومن مهام دائرة شوون الالغام التوعية والتنبيه للخطر بهذا الشأن فضلاً عن إحصاء اعداد الضحايا في مختلف المحافظات وتقديم المعونة الطبية لهم والتنسيق مع الوزارات المعنية".