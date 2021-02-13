بالصور محافظ واسط يعلن فتح وتطوير مدخل قضاء بدرة

اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، افتتاح مشروع تطوير مدخل قضاء بدرة بعد انجازه بالكامل.

وقال المياحي في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "تم افتتاح مشروع تطوير مدخل قضاء بدرة بعد انجازه بالكامل، أحد المشاريع المهمة التي أعدنا لها العمل بعد ان كان متوقف لاكثر من 4 سنوات".

واضاف البيان ان "المشروع غَيرَّ بشكل كامل مدخل القضاء ومظهر هذه المدينة المعطاء، التي تمثل واجهة مهمة لكل الوطن"، مبينا ان "المشروع بطول ٤٢٥٠ متر ويشمل:

- شبكات مجاري ومحطة رفع

- شبكات متكاملة للماء الصالح للشرب

- صب كونكريتي للارضية بسمك ٣٠ سم

- أعمال التبليط والانارة بمصابيح اقتصادية

- مد كيبل ضوئي يصل الى منفذ زرباطية

- اعمال تاثيث الشارع والصبغ الحراري وباقي الاعمال التكميلية

- جسر مشاة بطول ٣٨ متر ، بارتفاع ٥،٢٥ م .

- اعمال التشجير للجزرات الوسطية مع كماليات اضافية كالنافورة ومنظومة ماء سقي حديثة على طول الطريق

واختتم بالقول: "نثمن عالياً صبر أبناء المدينة وتعاونهم وتحملهم والسيد قائممقام قضاء بدرة وجميع مديري الدوائر المعنية والملاكات الهندسية والادارية العاملة لخدمة بدرة وأهلها والشركة المنفذة لالتزامها بالتوقيتات الزمنية والمواصفات الفنية المعدة للمشروع".