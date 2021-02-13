مقتل 21 داعشياً جنوبي صلاح الدين

أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم السبت، مقتل 21 عنصراً من تنظيم داعش بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "21 داعشياً قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يروم تفجيرها في احدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور".

واضاف البيان ان "الانتحاري وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسياً أن الزر مرتبط بشحنة التفجير مما ادى الى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل".