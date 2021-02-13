التربية النيابية تطالب بإعطاء لقاحات كورونا إلى الكوادر التربوية والطلبة

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "لجنة التربية تتابع بقلق بالغ ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا والانعكاسات السلبية الخطيرة التي خلفها هذا الوباء وبالخصوص في قطاع التربية والتعليم"، فقد تأثر بشكل واضح وكبير"، مشيرا الى أنه "لم يحصل التلاميذ والطلبة على عدد الأيام المطلوبة لإكمال المناهج والمقررات الدراسية في السنة الماضية وبالتالي فقد الطالب الكثير من المواد العلمية التي يحتاجها في المستقبل خصوصا في الاختصاصات العلمية".

وبحسب البيان طالبت اللجنة "من اللجنة العليا ووزارة الصحة بالنظر بموضوعية ومراعاة المستوى التعليمي للتلاميذ والطلبة عند اتخاذ اية قرارات تخص معالجات ارتفاع نسبة الإصابة وأن تكون هناك بدائل حقيقية عند اتخاذ خطوة تعليق الدوام خصوصا وأن وزارة التربية اعطت موعدا محددا لامتحانات نصف السنة".

وتابع البيان أن "اللجنة طالبت ايضا بأن تكون الاولوية في إعطاء اللقاحات عند وصولها إلى الكوادر التربوية والطلبة من أجل المحافظة على استقرار دوام المدارس وعدم الاعتماد على التعليم الإلكتروني أو تعطيل الدوام"