الاستخبارات تقبض على شاحنات محملة بمواد غذائية ممنوعة في كركوك

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض على شاحنات محملة بمواد غذائية ممنوعة في محافظة كركوك.

المديرية قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "تعضيدا لمهامها في احباط عمليات الاضرار بالاقتصاد الوطني بكافة اشكاله تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الالية الثامنة واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة الالي ٣١ من القبض على شاحنتين تسلكان الطرق النيسمية للتهرب من ملاخقة الاجهزة الاستخبارية لها محملتين بالدجاج الممنوع استيراده بموجب تعليمات وزارة الزراعة لوجود الناتج المحلي المحقق للاكتفاء الذاتي".

واضاف البيان انه "تم تسليمها الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".