وكالة الاستخبارات: القبض على 13 ارهابيا ينتمون لعصابات داعش في نينوى

الوكالة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من القاء القبض على (13) ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي لعملهم بما يسمى فرقة الفرقان والشرطة اللا اسلامية والمعسكرات العامة وفرقة ذات الصواري بصفة عسكر وامنيين و عناصر اسناد تحت كنى واسماء مختلفة".واضاف البيان انه "من خلال التحقيقات معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية قبل عمليات التحرير".وتابع انه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".