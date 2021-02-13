القبض على متهم اقدم على قتل عمه في ابو غريب

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مفارز شرطة محافظة بغداد في قسم شرطة ابي غريب القت القبض على متهم اقدم على قتل عمه".واضاف البيان ان "المتهم قام بقتل وحرق عمه والبحث مع ذويه في منطقة سكن عمه قاصدا بذلك التمويه عن جريمته وابعاد الشكوك عنه ولدى التعمق بالتحقيق من قبل محققي القيادة تم تأكيد قيامه بالجريمة واعترف على مكان الجثة واعترف صراحة انه اقدم على هذا الفعل الشنيع".وتابع انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".