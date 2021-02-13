شرطة بابل: تنفيذ 48 أمر قبض قضائي في عموم المحافظة

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، تنفيذ 48 أمر قبض قضائي في عموم المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان ان "مفارز قيادة شرطة بابل في غضون الـ٢٤ساعة الماضية نفذت عددا من الفعاليات الأمنية لمتابعة تنفيذ أوامر القبض القضائية، اسفرت عن إلقاء القبض على (48) متهما بقضايا جنائية متنوعة ومخالفات قانونية".
وتابع ان "مفارز سيطرة الـ17 المشتركة في محافظة بابل تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق المادة (4 إرهاب)".
واضاف البيان انه "تم نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق وبحسب قاطع المسؤولية لاستكمال الاجراءات القانونية".