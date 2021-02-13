شرطة بابل: تنفيذ 48 أمر قبض قضائي في عموم المحافظة

وذكرت القيادة في بيان ان "مفارز قيادة شرطة بابل في غضون الـ٢٤ساعة الماضية نفذت عددا من الفعاليات الأمنية لمتابعة تنفيذ أوامر القبض القضائية، اسفرت عن إلقاء القبض على (48) متهما بقضايا جنائية متنوعة ومخالفات قانونية".وتابع ان "مفارز سيطرة الـ17 المشتركة في محافظة بابل تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق المادة (4 إرهاب)".واضاف البيان انه "تم نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق وبحسب قاطع المسؤولية لاستكمال الاجراءات القانونية".