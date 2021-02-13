النقل تسجل حدوث هزة أرضية بقوة 3،1 درجة في السليمانية

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية ظهر اليوم في محافظة السليمانية.



وقالت الوزارة في تقرير، إن "الهزة سجلت في تمام الساعة 12:08:30 ظهراً، وقد بلغت قوتها ( 3،1) درجة حيث تبعد (9) كم شمال شرق قضاء جمجمال - من محافظة السليمانية".



وأضافت: "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين"، داعيةً المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".