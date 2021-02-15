منظمة الطيران الايراني تعلن استئناف الرحلات الجوية مع العراق

وقال المتحدث باسم المنظمة محمد حسن ذيبخش في تصريحات صحفية إن "رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية قد استؤنفت خلال الاسبوع الجاري بين البلدين مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية".وأكد ذيبخش أنه "لا مانع من إصدار التراخيص لتسيير الرحلات الجوية الى العراق"، مشيرا الى انه "بعد تفشي فيروس كورونا تم فرض قيود على السفر في بعض مسارات الطيران ومن ضمنها الرحلات الجوية من ايران الى العراق".واضاف المتحدث انه "في ضوء التوافقات الحاصلة بين البلدين فقد تقرر استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية في المسارين (طهران - نجف – طهران) و(مشهد - نجف – مشهد) بدءا من الاسبوع الجاري ولا توجد في الوقت الحاضر قيود على اصدار التراخيص لشركات الطيران الايرانية".وأشار إلى أن "هناك في الوقت الحاضر رحلتان جويتان من طهران ورحلتان جويتان من مشهد الى النجف وبغداد وان ارسال المسافرين يستلزم موافقة العراق".