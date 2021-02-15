تسجيل 72 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تسجيل ٧٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، الذي سجلت فيه تعافي أكثر من ١٠٠ حالة.
وذكر بيان للوزارة، أنها "أجرت ٦٢٤١ عملي فحص خلال 24 ساعة الماضية، حيث شخصت فيه الإصابات الجديدة الجديدة التي توزعت على:
• ٣٠ اربيل
• ١٢ السليمانية
• ٢٥ دهوك
• ٥ گرمیان
كما شخصت الوزارة تعافي ١٠٥
• ٥٣ اربيل
• ٢٢ السليمانية
• ٢٥ دهوك
• ٥ گرمیان
كما لم تسجل صحة الإقليم حالات وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.
ومنذ تفشي الوباء، أصيب ١٠٧٠٤٨ شخصاً، تعافى منهم ١٠٢٤٤٠، وتوفي ٣٤٩٩.