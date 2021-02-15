تسجيل 72 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كردستان

وذكر بيان للوزارة، أنها "أجرت ٦٢٤١ عملي فحص خلال 24 ساعة الماضية، حيث شخصت فيه الإصابات الجديدة الجديدة التي توزعت على:• ٣٠ اربيل• ١٢ السليمانية• ٢٥ دهوك• ٥ گرمیانكما شخصت الوزارة تعافي ١٠٥• ٥٣ اربيل• ٢٢ السليمانية• ٢٥ دهوك• ٥ گرمیانكما لم تسجل صحة الإقليم حالات وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.ومنذ تفشي الوباء، أصيب ١٠٧٠٤٨ شخصاً، تعافى منهم ١٠٢٤٤٠، وتوفي ٣٤٩٩.