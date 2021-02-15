الصحة تسجل 2798 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي لليوم الاثنين.





وبحسب الموقف الجديد فإن مختبرات الوزارة سجلت 2798 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 1119 حالة شفاء ووفاة 6 حالات.



