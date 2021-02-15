وزير الصحة: عودة الأنشطة الرياضية تعتمد على الموقف الوبائي

وقال التميمي بحسب الوكالة الرسمية، إن "هنالك فرقا ما بين ممارسة الرياضة وحضور الجمهورالى الملاعب وهذا ما تم رصده في جميع المباريات التي جرت في الدوري المحلي"، مبينا ان "وزارة الصحة ناقشت هذه المواقف مع وزارة الشباب والرياضة خصوصا بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في العراق".

واضاف التميمي ان "الوزارة لديها تقييم للموقف الوبائي خلال الاسبوعين المقبلين وبعدها سيحسم الامر بحسب الموقف الوبائي"، لافتا الى ان " قرارات اللجنة العليا تم تعميمها على الوزارات كافة ومن ضمنها وزارة الشباب والرياضة الملمة بهذا الموضوع ومن المؤكد ان الجميع في وزارة الشباب والهيأة التطبيعية حريصون على سلامة الرياضيين والمواطن العراقي بشكل عام".