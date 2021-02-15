اللامي يؤكد ضرورة دعم الصحفيين لتمكنهم من اداء رسالتهم

وقالت النقابة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان رئيسها "التقى اليوم، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، لبحث أوضاع الصحفيين العراقيين ودعمهم لتمكنهم من اداء رسالتهم وواجباتهم الإعلامية على الوجه الأكمل".