اللامي يؤكد ضرورة دعم الصحفيين لتمكنهم من اداء رسالتهم

أكد نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس أتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اليوم الاثنين، ضرورة دعم الصحفيين لتمكنهم من اداء رسالتهم وواجباتهم الإعلامية.
وقالت النقابة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان رئيسها "التقى اليوم، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، لبحث أوضاع الصحفيين العراقيين ودعمهم لتمكنهم من اداء رسالتهم وواجباتهم الإعلامية على الوجه الأكمل".
من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس الوزراء، بالدور البارز الذي تنهض به نقابة الصحفيين العراقيين وتواصل عملها مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين.