التربية تؤكد عزمها على انهاء ملف "الموظفين الفضائيين والوهميين"

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية على نسخة منه، انه "برعاية وزيرها علي حميد الدليمي، اقامت المديرية العامة للتخطيط التربوي/ شعبة التقاطع الوظيفي، مؤتمراً تحت شعار "التقاطع الوظيفي ودورهُ في حصر الموظفين الفضائيين والوهميين ومكافحة الفساد الإداري والمالي" بحضور المدراء العامين للتربية في المحافظات وذلك في مبنى الوزارة".وأضافت "لجنة التقاطع الوظيفي بالوزارة رصدت ما يُقارب 37 ألف حالة مخالفة لدى الموظفين حيث تم استرجاع مبلغ مالي قُدر بـ4,800 أربعة مليارات وثمانمائة مليون دينار عراقي لخزينة الدولة".وشددت على ضرورة "الزام الموظفين بتطبيق القوانين النافذة في انجاز الواجبات المناطة بهم"، مشيرة الى "وجود تنسيق عالي المستوى بين (الدفاع، الداخلية، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية) بغية تحقيق الهدف المنشود الذي يخدم الصالح العام".