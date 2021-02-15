الداخلية عن إجراءات خلية الأزمة الجديدة: طبقت في دول كبرى ونجحت

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، اليوم الاثنين، ان الإجراءات التي لجأت إليها اللجنة العليا للصحة والسلامة طبقت في دول عالمية كبرى ونجحت في تقليل الإصابات بجائحة كورونا.



وقال المحنا خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "الوزارة تعاملت مع الوباء في سياقين، الأول تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل دوائر وزارة الداخلية مثل مديريات الجنسية والمرور والجوازات، والسياق الآخر التزام الوزارة بتطبيق توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأشار إلى، أن "الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ستقوم بحملات توعوية في في جميع مناطق البلاد، بالإضافة إلى قيام مديرية الدفاع المدني بحملات تعفير وتعقيم المدن والمؤسسات".

وفيما يتعلق بمسألة الاستثناءات، أكد المحنا أن "تطبيق الإجراءات سيكون أكثر سلاسة من قبل؛ وذلك لأن القوات الأمنية أصبحت تمتلك خبرة في التعامل مع هكذا ظرف".

وأوضح، أن "الاستثناء سيكون عن طريق هوية المؤسسة التي يعمل بها المستثنى الذي يعمل في الصحة أو القوات الأمنية أو الاعلام أو الدوائر الخدمية".