نائب يدعو الحكومة لتوحيد الجهد الاستخباري لانهاء سطوة العصابات المجرمة

وقال الدهلكي في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "ماجرى مساء الاثنين، من استهداف غربان الموت والشر لمدينة اربيل بعدد من الصواريخ هو جزء من ديدن تلك الجماعات التي اعتاشت على الدماء وأصبح يغيضها حصول الأمن والسلام في اي بقعة على وجه الارض".

واضاف الدهلكي، ان "الدم العراقي بكافة مكوناته اصبح السلعة الأرخص لتلك الجماعات المجرمة، ونعتقد ان تهاون الحكومة في التعامل معها لاسباب بعضها معلوم والآخر مجهول، هو امر جعلها تتمادى في طغيانها لتنظر الى كل شبر من العراق والمنطقة كساحة مفتوحة لها لاستهداف كل من يختلف معها في الرأي او الموقف او يرفض الخضوع لاجرامها".

واكد على اننا "بالوقت الذي نرفض ونستنكر تلك العملية الارهابية فاننا نؤكد دعمنا لاي جهود من الاقليم والحكومة الاتحادية لكبح جماح تلك العصابات المجرمة وانقاذ الشعب العراقي منها ومن داعميها".