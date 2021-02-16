رئيس اركان الجيش في سنجار للاطلاع على الاوضاع الامنية

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوصول رئيس اركان الجيش عبد الامير يار الله الى قضاء سنجار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "رئيس اركان الجيش عبد الامير يار الله وصل الى سنجار للاطلاع على الاوضاع الامنية هناك".