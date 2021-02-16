للمطالبة بمحاكمة قتلة ابنائهم.. وفقة احتجاجية امام محكمة استئناف ذي قار (صور)

نظم العشرات من عوائل شهداء التظاهرات في مدينة الناصرية، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بمحاكمة قتلة ابنائهم.

وقال عضو رابطة المتظاهرين حيدر الصالحي للسومرية نيوز، ان "العشرات من ذوي شهداء التظاهرات في الناصرية نظموا وقفة احتجاجية امام محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بحقوق الشهداء بمحاكمة قتلة ابنائهم، ومطالبة قيادة الشرطة بالوقوف مع عوائل الشهداء".

واضاف ان "المحتجين رفضوا المماطلة والتعطيل، وطالبوا اليوم السلطة القضائية وقيادة الشرطة بتنفيذ العادل لمحاسبة قتلة المتظاهرين".